Thale muss bei seinen Investitionsvorhaben für 2025 deutlich kürzen. Warum die Harzstadt auch noch weniger Geld als angenommen aus dem bundesweiten Sondervermögen „Infrastruktur“ ab 2026 erhält.

Im Rathaus in Thale hatte man gehofft, dass die beschlossene Haushaltssatzung 2025 problemlos genehmigt wird.

Thale/MZ/son. - Stadtrat und Verwaltung hatten gehofft, dass die Kommunalaufsicht Thales Haushaltssatzung für 2025 abnickt, die im Sommer beschlossen worden war. Pustekuchen! So mussten Vorhaben, die nicht zwingend notwendig sind, aus dem Investitionsetat gestrichen werden.