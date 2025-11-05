Geheimdienstgeschichte(n) Buchlesung in Ascherslebener Bibliothek führt auch auf Militärflugplatz in Cochstedt
In „Höllenstrahlen“ führt Volker Wille auf den Harzer Tummelplatz der Geheimdienste und nach Cochstedt. Jetzt liest er in der Bibliothek in Aschersleben.
05.11.2025, 16:15
Aschersleben/MZ - Die Konstellation weckt persönliche Erinnerungen: 1980 sitzt Volker Wille, Autor des Harzkrimis „Höllenstrahlen“, auf dem Horchturm Stöberhai jenseits der DDR-Staatsgrenze West und lauscht als Angehöriger der Fernmelde-Elektronischen Aufklärung in den Osten hinein.