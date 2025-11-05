Geheimdienstgeschichte(n) Buchlesung in Ascherslebener Bibliothek führt auch auf Militärflugplatz in Cochstedt

In „Höllenstrahlen“ führt Volker Wille auf den Harzer Tummelplatz der Geheimdienste und nach Cochstedt. Jetzt liest er in der Bibliothek in Aschersleben.