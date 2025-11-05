weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
In „Höllenstrahlen“ führt Volker Wille auf den Harzer Tummelplatz der Geheimdienste und nach Cochstedt. Jetzt liest er in der Bibliothek in Aschersleben.

Von Uwe Kraus 05.11.2025, 16:15
Volker Wille liest in der Ascherslebener Bibliothek aus seinem Buch „Höllenstrahlen“.
Volker Wille liest in der Ascherslebener Bibliothek aus seinem Buch „Höllenstrahlen“. (Foto: Verlag/Archiv)

Aschersleben/MZ - Die Konstellation weckt persönliche Erinnerungen: 1980 sitzt Volker Wille, Autor des Harzkrimis „Höllenstrahlen“, auf dem Horchturm Stöberhai jenseits der DDR-Staatsgrenze West und lauscht als Angehöriger der Fernmelde-Elektronischen Aufklärung in den Osten hinein.