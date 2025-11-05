weather heiter
  4. Neuer Vorsitzender: Warum Carsten Reuß für den Kreiselternrat in Mansfeld-Südharz Workshops plant

Neuer Vorsitzender Warum Carsten Reuß für den Kreiselternrat in Mansfeld-Südharz Workshops plant

Carsten Reuß ist neuer Kreiselternratsvorsitzender in Mansfeld-Südharz. Welche Schwerpunkte er in seinem Amt legen will und warum es bald Workshops geben soll.

Von Joel Stubert 05.11.2025, 13:30
Carsten Reuß ist neuer Kreiselternratsvorsitzender in Mansfeld-Südharz. Foto: Stubert

Sangerhausen/MZ. - „Der Kreiselternrat“, sagt Carsten Reuß, „muss präsenter werden.“ Viele hätten bislang nur Kontakt zu dem Gremium, wenn sie Probleme hätten, sagt der 46-Jährige. Doch für den neuen Vorsitzenden des Kreiselternrats ist das nicht die einzige Aufgabe, sagt er.