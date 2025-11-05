Seit Dienstagnachmittag gibt es Störungen auf der Strecke. Zum Schienenersatzverkehr müssen Reisende ein ganzes Stück laufen.

Die Regionalbahn (RB47) von Halle nach Calbe fährt derzeit nur bis Baalberge.

Baalberge/MZ - Damit hätte der ältere Herr, der mit der Regionalbahn aus Halle in Richtung Calbe unterwegs war, sicher nicht gerechnet: Für ihn und seine Frau war am Mittwoch in Baalberge Endstation, unmittelbar an der Straße „Zum sauren Anger". „Na, wenn man nicht schon sauer ist, dann wird man jetzt sauer", bewertet der Herr die Situation mit Galgenhumor.