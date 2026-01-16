Die Sparkasse Burgenlandkreis bietet mehr als 4.500 Schließfächer an. Was sie den Kunden rät.

In Sparkassen- oder Bankschließfächern werden unter anderem Bargeld und Dokumente aufbewahrt.

Zeitz/MZ. - Es geschah kurz vor dem Jahreswechsel: In Gelsenkirchen haben Täter ein Millionending gelandet und rund 3.000 Kundenschließfächer der dortigen Sparkasse ausgeräumt. Der Fall wirft Fragen zur Sicherheit von Schließfächern auf. Auch hierzulande. MZ-Reporter Torsten Gerbank hat dazu Mario Kerner Fragen gestellt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burgenlandkreis, die ihren Sitz in Zeitz hat.