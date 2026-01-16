Rutschige Straßen sorgen am Freitagmorgen für Verspätungen und einzelne Ausfälle im Linienverkehr. Die VGS ruft Fahrgäste dazu auf, mehr Zeit einzuplanen – und mahnt zugleich zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr.

Sangrhausen/MZ/FRS. - Derzeit kommt es aufgrund von Straßenglätte zu Verspätungen und vereinzelten Ausfällen im Busverkehr in Mansfeld-Südharz. Das teilte die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) am Freitagmorgen mit.

Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen

Das Busunternehmen bat die Fahrgäste, mehr Zeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über aktuelle Änderungen zu informieren. In der Meldung wird auch darum gebeten, Autofahrten zu vermeiden oder, wenn das nicht möglich ist, das Verhalten im Straßenverkehr an die Verhältnisse anzupassen.