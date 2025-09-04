In Bad Suderode soll es nach der Premiere des Sommerfestes weitere kommunale Veranstaltungen geben. Was vorgesehen ist.

Harzer planen nach Sommerfest weitere Veranstaltungen: Wann was gefeiert werden soll

An Alter Kirche und Alter Schule in Bad Suderode war in diesem Jahr erstmals ein Sommerfest gefeiert worden.

Bad Suderode/MZ. - Nach der Premiere des Sommerfestes an Alter Kirche und Alter Schule in Bad Suderode – das sehr gut angenommen worden und es wert sei, das Fest zu einer Tradition werden zu lassen, so Ortsbürgermeister Gerd Adler (VGS) – plant die Ortschaft weitere kommunale Veranstaltungen in diesem Jahr. Dazu gibt es auch bereits konkrete Vorstellungen.