In Bad Suderode soll es nach der Premiere des Sommerfestes weitere kommunale Veranstaltungen geben. Was vorgesehen ist.

Von Petra Korn 04.09.2025, 12:00
An Alter Kirche und Alter Schule in Bad Suderode war in diesem Jahr erstmals ein Sommerfest gefeiert worden.
An Alter Kirche und Alter Schule in Bad Suderode war in diesem Jahr erstmals ein Sommerfest gefeiert worden. Archivfoto: Detlef Anders

Bad Suderode/MZ. - Nach der Premiere des Sommerfestes an Alter Kirche und Alter Schule in Bad Suderode – das sehr gut angenommen worden und es wert sei, das Fest zu einer Tradition werden zu lassen, so Ortsbürgermeister Gerd Adler (VGS) – plant die Ortschaft weitere kommunale Veranstaltungen in diesem Jahr. Dazu gibt es auch bereits konkrete Vorstellungen.