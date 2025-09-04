Nach starkem Start fiel die Goitzsche im Laufe des Sommers zurück. Am Ende schnappte sich der Arendsee den Titel als beliebtester See Sachsen-Anhalts.

Die Goitzsche hat bei der Seen-Abstimmung Platz fünf im deutschlandweiten Voting erreicht.

Bitterfeld/MZ. - Es wird wohl in diesem Jahr kein Grund zum Jubeln in Bitterfeld-Wolfen und Muldestausee sein: Bei der bundesweiten Abstimmung nach dem beliebtesten See Deutschlands ist die Goitzsche 2025 nur auf Platz fünf gelandet. Auch in Sachsen-Anhalt liegt der größte See der Region nicht mehr vorne, der Arendsee (Altmarkkreis) landete auf Platz drei.