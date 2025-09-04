Seen-Ranking 2025 Goitzsche verliert gegen Arendsee: Platz fünf im deutschlandweiten Voting
Nach starkem Start fiel die Goitzsche im Laufe des Sommers zurück. Am Ende schnappte sich der Arendsee den Titel als beliebtester See Sachsen-Anhalts.
04.09.2025, 14:00
Bitterfeld/MZ. - Es wird wohl in diesem Jahr kein Grund zum Jubeln in Bitterfeld-Wolfen und Muldestausee sein: Bei der bundesweiten Abstimmung nach dem beliebtesten See Deutschlands ist die Goitzsche 2025 nur auf Platz fünf gelandet. Auch in Sachsen-Anhalt liegt der größte See der Region nicht mehr vorne, der Arendsee (Altmarkkreis) landete auf Platz drei.