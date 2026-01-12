EIL
Feuer bei Thale Happy End nach Stallbrand im Harz: Totgeglaubte Hühner kehren überraschend zurück
Drama mit Happy End im Harz: Ein Hühnerstall bei Thale brennt komplett aus, die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen – und dann passiert das Unerwartete. Vier Hühner, die als tot galten, tauchen plötzlich wieder auf. Wie es zu dieser unglaublichen Wendung kam.
12.01.2026, 12:54
Weddersleben. - Ein komplett ausgebrannter Hühnerstall und vier in den Flammen verendete Tiere: Das war die Bilanz eines Feuers, das am Samstagabend (10. Januar) die Kameraden der Feuerwehren Weddersleben, Warnstedt und Thale sowie Polizei und Rettungsdienst beschäftigt hat. Jene Bilanz muss nun in einem Punkt korrigiert werden – in positiver Hinsicht.