Drama mit Happy End im Harz: Ein Hühnerstall bei Thale brennt komplett aus, die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen – und dann passiert das Unerwartete. Vier Hühner, die als tot galten, tauchen plötzlich wieder auf. Wie es zu dieser unglaublichen Wendung kam.

Am Samstagabend (10. Januar) brannte im Thalenser Ortsteil Weddersleben ein Hühnerstall nieder. Nun ist die Brandursache klar. Zudem vermelden die Besitzer ein überraschendes Happyend.

Weddersleben. - Ein komplett ausgebrannter Hühnerstall und vier in den Flammen verendete Tiere: Das war die Bilanz eines Feuers, das am Samstagabend (10. Januar) die Kameraden der Feuerwehren Weddersleben, Warnstedt und Thale sowie Polizei und Rettungsdienst beschäftigt hat. Jene Bilanz muss nun in einem Punkt korrigiert werden – in positiver Hinsicht.