Weddersleben. - Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es am Samstagabend, 10. Januar, in Weddersleben gekommen. Dort brannte ein Hühnerstall vollständig aus.

Der Stall geriet nach Angaben der Polizei gegen 21.50 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zwar zügig löschen. Der Hühnerstall wurde durch den Brand jedoch völlig zerstört. Auch ein angrenzender Schuppen eines Nachbargrundstücks wurde beschädigt. Zudem fielen vier Hühner den Flammen zum Opfer, heißt es weiter.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 20.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen „ist ein technischer Defekt als Brandursache nicht auszuschließen“. Die Beamten beschlagnahmten den Brandort und leiteten Ermittlungen ein, um die Brandursache zu klären.