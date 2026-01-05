Die 33-Jährige Fahrerin eines Seat Leon hatte am Sonntag einen Schutzengel an Bord. Sie kam mit ihrem Auto zwischen Königerode und Schielo von der Straße ab, überschlug sich und landete im Bachlauf der "Eine". Bei dem Unfall blieb die junge Frau unverletzt.

Demnach hatte die 33-Jährige die Straße aus Richtung Königerode befahren. In einer Linkskurve sei sie mit ihrem Seat Leon von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei schließlich auf dem Dach im Bachlauf der "Eine" gelandet.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt, musste aber durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Laut der Polizei entstand am Pkw ein geschätzter Schaden von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Königerode, Schielo und Harzgerode waren an dem Einsatz beteiligt.