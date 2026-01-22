Der Bescheid ist da: Der dringend benötigte Anbau für die Grundschule Gernrode wird gefördert. Warum vor Ort auf eine zügige Umsetzung gehofft wird.

Jetzt steht es fest: Der Anbau an die Grundschule Gernrode wird gefördert.

Gernrode/MZ. - Jetzt hat es die Stadt Quedlinburg schwarz auf weiß: Der dringend benötigte Anbau an die aus allen Nähten platzende Grundschule Gernrode wird durch das Land Sachsen-Anhalt aus dem Programm „Schul(frei)räume“ gefördert. Nachdem sich das bereits angedeutet hatte – zwischen Landesinvestitionsbank, die den Förderantrag zunächst abgelehnt hatte, weil er nach ihrer Auffassung zu spät eingegangen war, und der Stadt, die daraufhin Klage einreichte, hatte es noch einmal Gespräche gegeben –, ist am Montag der Förderbescheid eingegangen, sagte Kerstin Frommert, Fachbereichsleiterin Finanzen bei der Stadtverwaltung Quedlinburg.