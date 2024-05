Was wird im Südwesten Naumburgs?

Stadtteilentwicklung in Naumburg

Digital und analog, so wie hier im Bulabana, können Einwohner ihre Meinung zum Naumburger Südwesten kundtun.

Naumburg. - Eine 30er-Zone in der Nacht für die Kösener Straße, Bänke an Bushaltestellen, der Ausbau des Teufelsgrabens zum Radweg und selbstverständlich eine Perspektive für das Bulabana – was sich Einwohner des Naumburger Südwestens zwischen Papstgrund und dem Sport- und Freizeitbad für ihr Viertel wünschen, wo sie Probleme und Perspektiven sehen, das können sie seit Mitte vorigen Monats kundtun: idealerweise auf einer Online-Karte. Einfach eine Stecknadel setzen und einen Kommentar schreiben. Andere können den Eintrag mit Zustimmung oder Ablehnung vervollkommnen.