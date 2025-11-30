„Weihnachtliches in den Höfen“ zieht Tausende Menschen in die Naumburger Innenstadt. 24 Höfe bieten Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten, Kunst und Handwerk und laden zu einem Bummel durch die Altstadt ein. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Eine Fotogalerie.

Strahlende Höfe in der Domstadt - Die schönsten Impressionen vom ersten Tag

Blick in den Hof der Taverne „Zum elften“ Gebot am Naumburger Domplatz.

Naumburg/cm - Bereits am Sonnabendnachmittag füllten sich die Straßen und Plätze in Naumburgs Innenstadt. Einmal mehr zog „Weihnachtliches in den Höfen“ Tausende Menschen in die Domstadt, wo 24 Höfe zwischen Dom und Marientor für vorweihnachtliche Stimmung sorgten und Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten, Kunst und Handwerk boten.