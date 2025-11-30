Von Muscheln inspiriert: Eine sogenannte „Headshell“-Kollektion hat der Designer Marc Feldmann aus Dessau digital entworfen. Einen der Hüte, der mittels 3D-Drucker entstanden ist, zeigt er bei der Ausstellung „Encoded Bodies“ in London. Was er damit noch vorhat und welche Chancen 3D-Druck in der Kunst bietet.

Der Dessauer Designer Marc Feldmann bei der Arbeit: Für seine „Headshell“-Kollektion, die aus Kopfbedeckungen besteht, hat er sich von Muscheln inspirieren lassen.

Dessau/MZ. - „Encoded Bodies“ heißt soviel wie „Codierte Körper“ und ist der Titel einer Ausstellung in London, bei der digital erstellter, also gewissermaßen „codierter“ Schmuck von internationalen Künstlern gezeigt wird. So auch von dem Dessauer Designer Marc Feldmann. Die Ausstellung wird vom 28. bis 30. November im Rahmen der „Cluster Crafts: Code & Craft Fair“ zu sehen sein, bei der gezeigt wird, wie Computer-Code und traditionelles Handwerk miteinander verbunden werden können.