Erinnerungen an alte Bräuche: von selbstgemachtem Pflaumenmus über handgefertigtes Spielzeug bis zu den ersten Adventskränzen. Wie früher der Advent vorbereitet wurde.

Advent wie früher: Handwerk, Tradition und Kindheitserinnerungen aus der Zeitzer Region

Vor dem Winter mussten viele Tiere geschlachtet werden. Aus diesem Grund fanden auch in Würchwitz allerhand Schlachtfeste statt. So wie hier vor dem Zweiten Weltkrieg. Die gesamte Familie half mit, sodass der schwere Tag zugleich zu einem wichtigen sozialen Ereignis wurde.

Würchwitz/MZ. - Vor 25 Jahren saß Heimatforscher Volker Thurm mit betagten Handwerkern – einem Schmied, einem Fleischer und zwei Bauern aus Würchwitz und Frauenhain – bei Stollen und Glühwein zusammen. Sie erzählten von der Adventszeit, und Volker Thurm erinnert sich: „Die älteren Herrschaften berichteten mir in dieser gemütlichen Runde über Traditionen, die teilweise ihre Großväter an ihre Kinder weitergegeben hatten.“