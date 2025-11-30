LIVE:
Bräuche rund um Weihnachten Advent wie früher: Handwerk, Tradition und Kindheitserinnerungen aus der Zeitzer Region
Erinnerungen an alte Bräuche: von selbstgemachtem Pflaumenmus über handgefertigtes Spielzeug bis zu den ersten Adventskränzen. Wie früher der Advent vorbereitet wurde.
30.11.2025, 10:00
Würchwitz/MZ. - Vor 25 Jahren saß Heimatforscher Volker Thurm mit betagten Handwerkern – einem Schmied, einem Fleischer und zwei Bauern aus Würchwitz und Frauenhain – bei Stollen und Glühwein zusammen. Sie erzählten von der Adventszeit, und Volker Thurm erinnert sich: „Die älteren Herrschaften berichteten mir in dieser gemütlichen Runde über Traditionen, die teilweise ihre Großväter an ihre Kinder weitergegeben hatten.“