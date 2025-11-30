Nancy Hofmann und Susann Thurm kennen aus ihrem Berufsalltag den Bedarf an Senioren-Wohnungen und Senioren-WG. Sie starten mit ihrem Pflegezentrum „Frischer Wind“ Anfang 2026 mit einer entsprechenden Offerte in Mansfeld. Was künftige Bewohner erwartet.

Nancy Hofmann (links) und Susann Thurm laden Senioren zum Wohnen in dieses Haus in Mansfeld ein.

Mansfeld/MZ. - Erst im Sommer erweiterten Nancy Hofmann und Susann Thurm ihr Angebot für Senioren. Die beiden Frauen eröffneten zusätzlich zu ihrer Tagespflege in Siersleben noch einen ambulanten Pflegedienst in Mansfeld. Jetzt kündigen sie die nächste Offerte für ältere Menschen an.