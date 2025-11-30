weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Tourismus im Selketal: Übernachten in Ballenstedt: Gästebeitrag wird jetzt auch für Kinder fällig

LIVE:
Eisbaden in Dessau: "Frieren für den guten Zweck" mit Chris und seiner LIVEZEIT
Eisbaden in Dessau: "Frieren für den guten Zweck" mit Chris und seiner LIVEZEIT

Tourismus im Selketal Übernachten in Ballenstedt: Gästebeitrag wird jetzt auch für Kinder fällig

Die Stadt Ballenstedt hat ihre Gästebeitragssatzung überarbeitet: Ab 1. Januar 2026 sind Kinder und Jugendliche nicht länger beitragsbefreit. Gastgeber müssen außerdem bis Ende 2026 auf ein digitales Abrechnungssystem umstellen.

Von Rita Kunze 30.11.2025, 10:00
Für Kinder und Jugendliche ist künftig ein Gästebeitrag fällig.
Für Kinder und Jugendliche ist künftig ein Gästebeitrag fällig. Foto: dpa

Ballenstedt/MZ. - Nur ein halbes Jahr war sie gültig, jetzt ist die Gästebeitragssatzung der Stadt Ballenstedt noch einmal grundlegend überarbeitet worden. Wichtiges Detail: Waren Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bislang vom Gästebeitrag befreit, gilt ab 1. Januar 2026 für Kinder ab sieben Jahre ein ermäßigter Beitrag.