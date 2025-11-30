Die Stadt Ballenstedt hat ihre Gästebeitragssatzung überarbeitet: Ab 1. Januar 2026 sind Kinder und Jugendliche nicht länger beitragsbefreit. Gastgeber müssen außerdem bis Ende 2026 auf ein digitales Abrechnungssystem umstellen.

Übernachten in Ballenstedt: Gästebeitrag wird jetzt auch für Kinder fällig

Für Kinder und Jugendliche ist künftig ein Gästebeitrag fällig.

Ballenstedt/MZ. - Nur ein halbes Jahr war sie gültig, jetzt ist die Gästebeitragssatzung der Stadt Ballenstedt noch einmal grundlegend überarbeitet worden. Wichtiges Detail: Waren Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bislang vom Gästebeitrag befreit, gilt ab 1. Januar 2026 für Kinder ab sieben Jahre ein ermäßigter Beitrag.