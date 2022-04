Neun Tore im Wethautal-Derby

Naumburg - Auf Kreisebene erfolgte am Wochenende nun auch der Re-Start des Meisterschaftsbetriebs.

KREISLIGA: FC RSK Freyburg II - Gleinaer SV 1:1 (0:1). Auf dem Kunstrasenplatz im Jahnsportpark konnten Robert Jesswein und Sven Roge die ersten Chancen der Gastgeber in diesem Nachbarschaftsduell nicht nutzen. In Führung gingen die Gleinaer durch den Treffer von Karl Werner zwei Minuten vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel versuchte die RSK-Reserve, mehr Offensivdruck zu entwickeln. Christian Werner verfehlte jedoch den GSV-Kasten, und Jesswein köpfte an die Querlatte. In der 88. Minute waren die Unstrutstädter dann doch erfolgreich, als der eingewechselte Routinier Tino Jaenisch einen Eckball von Ronny Hagge volley zum 1:1 verwertete.

Bad Bibra/Saubach - Balgstädt/Laucha II 0:3 (0:2). Thomas Elste war „Man of the Match“, erzielte er doch alle drei Tore für die Gäste von der Unstrut. Zunächst war er per Foulstrafstoß erfolgreich (18.), dann traf er nach dem Anstoß und anschließenden Ballverlust der Gastgeber sowie nach Vorlage von Maik Spörke per Abstauber (19.), und schließlich verwandelte er einen weiteren Elfmeter (62.), nachdem er selbst gefoult worden war. Alexander Paloch vergab eine weitere Chance der BSV/BSC-Kombi. Thomas Kuhn, der Keeper der Spielgemeinschaft Fortuna/TV, bewahrte sein Team vor einer höheren Niederlage. Seine Vorderleute hatten bei zahlreichen Standardsituationen nicht das Glück der Tüchtigen.

FC ZWK Nebra II - Baumersrodaer SV 0:1 (0:0). Der Tabellenführer wahrte auf dem Nebraer Hartplatz seine weiße Weste, musste für den knappen Sieg aber hart kämpfen. Nach torloser erster Halbzeit erzielte der im Winter aus Laucha gekommene Neuzugang Chris Karl (62.) - aus Sicht der Gastgeber aus abseitsverdächtiger Position - den entscheidenden Treffer. Weitere hochkarätige Torchancen blieben Mangelware. Erst in der Schlussphase kam die ZWK-Reserve noch mal gefährlich vor das Gehäuse der Baumersrodaer, aber Ronny Ihle blieb der Ausgleich versagt. Mit diesem Erfolg baute das von Sebastian Friedrich trainierte BSV-Team seinen Vorsprung an der Spitze weiter aus.

KREISKLASSE: SC Naumburg III - Baumersroda II 2:1 (0:1). Eine Etage tiefer musste sich auch der andere souveräne Spitzenreiter mächtig strecken, um alle drei Punkte wie beim 3:0-Hinspielsieg einzufahren. Nach dem torlosen Remis bei Lossa/Rastenberg II, als sie erstmals in dieser Saison Punkte liegen ließen, gerieten die Naumburger durch den Treffer von Florian Frenzel (44.) in Rückstand. Zuvor hatten Abdullah Mehrzai, Max Wabnitz und der eingewechselte Alwin Zedler noch gute Chancen der favorisierten Domstädter vergeben. Paul Staps drehte in der zweiten Halbzeit mit einem Tore-Doppelpack das Spiel. Zunächst war er nach einem Eckstoß von Lucas Lube erfolgreich (47.), und drei Minuten vor Schluss machte er den Heimsieg perfekt. Da standen die SCN-Kicker nur noch zu zehnt auf dem Platz, weil Julian Könnicke (64.) die Ampelkarte gesehen hatte. Gästekeeper Maik Nörren lief in dieser Partie zu Hochform auf und parierte unter anderem einen Seitfallzieher von Florian Eichstädt sowie einen Schuss von Lube reaktionsschnell.

Lossa/Rastenberg II - Reinsdorfer SV 1:2 (1:1). Im Verfolgerduell setzte sich der Tabellenzweite RSV knapp durch. Er vergrößerte seinen Vorsprung auf die Eintracht/Union-Reserve damit auf vier Punkte, bezahlte diesen Sieg jedoch teuer. Reinsdorfs Kapitän und Torjäger Dirk Bornschein verletzte sich fünf Minuten nach seinem Siegtreffer am Knie. Eine Untersuchung heute in Jena soll Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen. Lucas Gerstenberger (4.) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht, ehe Manuel Schmidt (42.) mit einem Distanzschuss der Ausgleich gelang. Nach seinem Kontertor (74.) verdrehte sich Bornschein dann in Höhe der Mittellinie ohne gegnerische Einwirkung unglücklich das Knie. Da nach dieser Saison wohl zwei Teams der Staffel 1 in die Kreisliga aufsteigen dürfen, wäre der RSV nach dem ungefährdeten Tabellenführer SCN III der nächste Kandidat. Vom Aufstieg will der Reinsdorfer Spielertrainer Ralf Staake jedoch nichts wissen: „Das würden wir nur machen, wenn wir dort im Norweger-Modell spielen könnten, weil wir zu große Besetzungsprobleme haben. Aber da diese Variante nur für die Kreisklasse geplant ist, ist die Kreisliga für uns kein Thema.“

SG ZW Karsdorf - SV Kaiserpfalz 3:1 (1:0). Der ins ZW-Team zurückgekehrte Routinier Matthias Litzkendorf (32.) brachte die Gastgeber per Kopf in Front; dabei stieß er mit dem Keeper der Kaiserpfälzer zusammen, und der Ball trudelte ins Tor. Tom Eberling (49.) traf unhaltbar zum 2:0 in den Winkel, ehe auch Martin Frenzel (57.) ein Sonntagsschuss zum Anschlusstreffer gelang. Mit seiner Roten Karte wegen Beleidigung des Schiedsrichters brachte der Karsdorfer Niklas Kracht (62.) seine Teamkollegen unnötig in die Bredouille. Doch nachdem Coach Friedrich Blödtner die Mannschaft umgestellt hatte, stand diese sicher. In Unterzahl gelang ihr nach einem Konter durch Florian Butter (70.) sogar noch das dritte Tor. Blödtner bescheinigte Referee Andreas Skupin eine sichere Leitung dieser fairen Partie.

Florian Sieske (l.) traf einmal für die gastgebende SVM-Reserve, konnte aber die Niederlage gegen die Germania - hier Mike Kutschbach (r.) - nicht verhindern. (Foto: Torsten Biel)

SV Mertendorf II - SV Germania Schönburg/Possenhain 3:6 (1:4). Schon zur Pause lagen die Germania-Kicker in diesem Wethautal-Derby so klar vorn wie am Ende des Hinspiels. Tim Siebeck (9.) vollendete eine schöne Kombination nach zwei Doppelpässen zur Gästeführung. Chris Bornschein (18.) glich nach einer Flanke von Daniel Heid für die SVM-Reserve aus. Dann zog Schönburg/Possenhain durch Tore von Adrian Burca (29./nach kapitalem Fehlpass in Mertendorfs Abwehr) sowie Robert Helbing (nach Siebeck-Pass/33. und per Kopf/42.) davon. Tim Siebeck (54.) erhöhte mit einem Schuss ins kurze Eck auf 1:5. Florian Sieske (68.) verkürzte nach einem Sololauf mit einem Schuss in den Winkel, ehe Bakary Jarju (80.) das halbe Dutzend Germania-Treffer komplettierte. Friedrich Bach per Abstauber (85.) nach einem abgewehrten Schuss von Christopher Tier gelang nur noch Ergebniskosmetik aus Sicht der Einheimischen. (tok/hob)