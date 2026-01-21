weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mediziner-Serie: Naumburger Hausarzt: Welche Hausmittel er empfiehlt und welche er für Quatsch hält

In unserem neuen Fragebogen, der 20 Themen umfasst, spricht der Naumburger Hausarzt Tobias Borne über seinen eigenen Lebensweg, individuelle Therapien und spezielle Anfragen nach dem Tod der Kessler-Zwillinge.

Von Harald Boltze 21.01.2026, 16:28
Tobias Borne ist 52 Jahre alt, zweifacher Familienvater und seit 2022 Teil der Hausarztpraxis im Naumburger Spechsart. Zuvor arbeitete er in diversen Krankenhäusern, unter anderem auf der Inneren des hiesigen SRH-Klinikums.
Tobias Borne ist 52 Jahre alt, zweifacher Familienvater und seit 2022 Teil der Hausarztpraxis im Naumburger Spechsart. Zuvor arbeitete er in diversen Krankenhäusern, unter anderem auf der Inneren des hiesigen SRH-Klinikums. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Mit großem Erfolg veröffentlicht Tageblatt/MZ seit über einem Jahr eine Serie, in der sich hiesige Köche per Fragebogen vorstellen. Nun haben wir uns gedacht: Häufiger als in der Gaststätte sitzen viele unserer Leser (unfreiwillig) eigentlich nur im Wartezimmer. Deswegen haben wir uns einen neuen Fragebogen ausgedacht – für Praxis-Ärzte der Saale-Unstrut-Finne-Region. Den Anfang machte im Dezember die Naumburger Hausärztin Antje Hildmann. Sie schlug ihren Kollegen Tobias Borne als nächsten Teilnehmer der Serie vor.