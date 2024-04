Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Eine kurze Schockstarre gab es dieser Tage in der Naumburger Verwaltung: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Kröber hatte per Pressemitteilung die frohe Kunde verbreitet, dass die Stadt Zuwendungen aus dem Bundesprogramm „Fördermaßnahmen zum natürlichen Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum“ erhalten soll. Ganze 1.264.800 Euro – mehr als eine Million also! Für die Pflanzung von klimaresistenten, heimischen Laubbäumen als Teil eines Lehrpfades und Parkwaldes im Stadtgebiet.