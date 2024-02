Naumburg - Sie hat schon einmal einen großen Erfolg für das Weinanbaugebiet Saale-Unstrut errungen, als sie zur Deutschen Weinprinzessin 2022/23 gewählt wurde: Luise Böhme. Nun steht die Kirchscheidungenerin möglicherweise vor einem weiteren bundesweiten Erfolg, wurde sie doch vom „Falstaff“ – einem bekannten Magazin, das sich mit den Themen Wein, Kulinarik und Reisen beschäftigt – für die Abstimmung in der Kategorie „Beliebteste Nachwuchs-Winzerinnen und -Winzer 2024“ nominiert.

Dort steht sie als einzige Vertreterin der beiden ostdeutschen Anbaugebiete in einer Reihe mit vier Kandidaten aus der Pfalz, je zwei aus Württemberg und Rheinhessen sowie je einem/einer von der Nahe, aus Franken, Baden und dem Rheingau. Abstimmen kann man auf falstaff.com einmal täglich von jedem Endgerät. Eine Anfrage unserer Zeitung, wie lange das Voting noch läuft, ließ das Magazin zunächst unbeantwortet. Wie dem auch sei: Das gesamte Saale-Unstrut-Gebiet drückt Luise Böhme die Daumen – und natürlich online auf ihren Namen!

Übrigens wird die ehemalige Majestät in den kommenden drei Monaten mal wieder über den Tellerrand schauen: Im Rahmen ihres Weinbau- und Önologiestudiums absolviert sie ein Praktikum in Australien, in einem Weingut im Yarra Valley. In anderthalb Wochen geht's „down under“. Der Aufenthalt war eigentlich schon im vergangenen Jahr geplant gewesen, doch dann kamen die Wahl zur Deutschen Weinprinzessin und damit eine Flut zusätzlicher Termine dazwischen. (tok)