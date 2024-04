Naumburg/Zeitz/cm - Einen vor wenigen Tagen in Naumburg gestohlenen Toyota konnte die Polizei nun sicherstellen. Beamte nahmen zwei Tatverdächtige aus Polen im Alter von 35 und 41 Jahren vorläufig fest, die auf einem Parkplatz in der Zeitzer Röntgenstraße am Donnerstag kurz vor Mitternacht an zwei als gestohlen gemeldeten Pkw die Kennzeichen wechseln wollten.

Während der Festnahme verletzte einer der mutmaßlichen Autodiebe einen Polizeibeamten leicht. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Am Freitag wurden gegen beide Männer Untersuchungshaftbefehle verkündet. Anschließend kamen sie in eine Justizvollzugsanstalt, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle mit.

Beide sichergestellte Autos haben einen fünfstelligen Wert. Nach dem was bislang bekannt ist, wurde der Ford vergangene Woche in einem Leunaer Ortsteil gestohlen. Der Toyota stammt aus Naumburg, dessen Fehlen am Mittwochmorgen am Othmarsplatz bemerkt worden war. Das drei Jahre alte Fahrzeug war mit „Keyless-Go“-System ausgestattet. Die aufgenommenen polizeilichen Ermittlungen dauern an.