Beesedau/MZ. - Alle Jahre wieder – und das schon seit mehr als einem Jahrhundert. Vom 17. bis 20. Mai steigt das berühmt-berüchtigte Räuberfest über die Pfingstfeiertage auf dem Festplatz in Beesedau. Diesmal steht es unter dem Motto: Wo wir feiern, ist gute Laune! „Seit Oktober laufen die Vorbereitungen. Wir haben am Freitagabend die letzten Absprachen über den Aufbau und die Organisation der Veranstaltung gehalten. Ich bin froh, dass uns fast 60 Mann dabei unterstützen“, erklärte der Vorsitzende des Heimatvereins Beesedau, Mike Beau.

Wurzeln liegen im Mittelalter

Die Wurzeln des traditionellen Festes liegen im Mittelalter. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich um den letzten Burgherrn auf „Pfuhle“, einer Burg bei Kustrena. Mit einer Schar gewissenloser Gesellen hielt er die Gegend in Schach.

Friedliche Kaufleute auf dem Weg von Leipzig nach Braunschweig wurden überfallen und ausgeraubt. Diese verruchte Räuberbande unter dem Befehl des Räuberhauptmannes Rinaldo Rinaldini schreckte auch nicht davor zurück, die Bewohner der nahe liegenden Orte auszurauben. Sogar die Tochter des Dorfschulzen wurde von dieser üblen Bande entführt und mit Rinaldo Rinaldini zwangsverheiratet.

Räuberhauptmann wird verurteilt

Aber diesem Treiben wurde ein Ende gesetzt. Nachdem wieder einmal fahrende Händler überfallen wurden, konnte sich einer der Gefangenen befreien und ungehindert davonstehlen. Kurze Zeit später wurde das bis dato unbekannte Räuberlager von den damaligen Ordnungshütern überrumpelt und der Räuberhauptmann samt seinem Gefolge in Gewahrsam genommen. Der Räuberhauptmann mit seinem Weib Rosalinde wurde zum Tode durch Erschießen verurteilt.

In dieser Form wird diese Geschichte schon über 100 Jahre jedes Jahr zu Pfingsten in Beesedau am Saaledamm nachgestellt und mit großer Begeisterung gefeiert. Dabei wird Michael Sellmann in die Rolle des Räuberhauptmanns schlüpfen, Stefan Zutz den Part der Räuberbraut übernehmen. Warum ein Mann als Frau? „Traditionell spielen nur Männer bei der Beesedauer Räubertruppe mit“, klärte Mike Beau auf.

Beesedau sucht den Superstar

Bereits gestern hat der Schaustellerbetrieb Leubeling mit dem Aufbau seiner Attraktionen begonnen. Die Besucher des Festes, gerade der Nachwuchs, dürfen sich auf Autoscooter, Karussell, Jumptown und andere Überraschungen freuen. Am Freitagabend werden die Räuber losgelassen. Samstag ab 13 Uhr steigt das Räuberkinderfest. Mit einem ganz besonderen Clou: „Beesedau sucht den Superstar!“ Dazu werden eine Bastel- und Malstraße für die Kinder sowie ein Disco angeboten.

Eis gibt es für die Jüngsten kostenlos. Ab 20.30 Uhr müssen die Eltern aber acht Euro zahlen, um im Festzelt bei heißen Rhythmen zur „Pfingstparty“ von DJ Thomas abzutanzen.

Räuberüberfall am Pfingstsonntag

Und am Sonntag treten dann die Räuber gegen 13 Uhr beim Überfall auf dem Festplatz in Aktion. Bevor der böse Hauptmann Rinaldo gegen Mitternacht „standrechtlich erschossen“ wird, spielen die Bellebener Musikanten auf. Außerdem werden die Sieger des Preisschießens und des Würfelns geehrt. Und dann sorgt „Grundrausch“n“ ab 20.30 Uhr im Festzelt, das 400 Besuchern Platz bietet, für Superstimmung.