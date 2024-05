Um die 25.000 Gäste hat es am Wochenende bei bestem Wetter auf die Ascherslebener Herrenbreite zum Gildefest gelockt. Welche Künstler für Unterhaltung gesorgt haben.

Wettergott macht guten Job: So lief das diesjährige Gildefest in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Piratenschiff, Riesenrad und Achterbahn, Händler, Rummelbuden und Unterhaltung – die Herrenbreite hat sich am Wochenende beim Ascherslebener Gildefest in ein quirliges, geselliges Vergnügungsparadies verwandelt. „Als Schirmherr habe ich den Schirm da gleich zu Hause gelassen. Das Wetter passt“, schaut Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) in den blauen Himmel.