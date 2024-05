Bernburgs Biendorf hat jetzt ganz offiziell Freunde in Biendorf bei Rostock, neben Staßfurts Wochenmarkt wird am Dienstag auf Augenhöhe politisiert, das Amtsgericht Schönebeck hat Haftbefehl gegen einen AfD-Stadtrat erlassen: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 10. Mai 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 11. Mai 2024, wie Jan Ullrich in den Pedalen in Kleinmühlingen die Fernsehbilder flimmern lässt.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 13. Mai 2024.

Das ist neu am Montag:

6.14 Uhr: Zweimal gibt es Biendorf: einmal in Bernburg, einmal bei Rostock. So weit, so gut. Nicht jede Namensgleichheit führt gleich zu einer Freundschaft. Bei Biendorf ist das jetzt aber anders.

Nach der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages präsentierten Mitglieder des Ortschaftsrates und des Gemeinderates der beiden Biendorfs gemeinsam mit Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (4. von links) die Schilder, die an den Ortseingängen angebracht werden sollen. (Fotos: Thomas Weißenborn)

Zwischen Biendorf bei Bernburg und Biendorf bei Rostock ist der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet worden. Wie Besucher und Einheimische gemeinsam gefeiert haben, lesen Sie hier.

Politik neben dem Wochenmarkt in Staßfurt

6.03 Uhr: Einen politischen Wochenmarkt gibt es am morgigen Dienstag auf dem Benneckschen Hof in Staßfurt. Als erste unserer vier Lokalredaktionen im Salzlandkreis hat die in Staßfurt Kandidaten für den Stadtrat dorthin eingeladen.

Neben dem Markt am Benneckschen Hof in Staßfurt geht es morgen auch um Politik. Kandidaten und Bürger sollen auf Augenhöhe ins Gespräch kommen. (Foto: Falk Rockmann)

Bürger können mit den Politikern ins Gespräch kommen - nicht von unten hinauf aufs Podium, sondern auf Augenhöhe. Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie hier.

Schönebecker AfD-Stadtrat jetzt per Haftbefehl gesucht

5.49 Uhr: Gegen Steffen Baumann (AfD) ist im Amtsgericht Schönebeck Haftbefehl erlassen worden.

Gegen Steffen Baumann, der für die AfD im Schönebecker Stadtrat sitzt, ist Haftbefehl erlassen worden. Baumann ist wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt, jedoch nicht beim Prozess aufgetaucht. (Foto: IMAGO/Daniel Scharinger)

Dem Mitglied des Schönebecker Stadtrates wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Zum Prozess war Baumann nicht erschienen. Deshalb erging jetzt der Haftbefehl.