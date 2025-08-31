LIVE:
Freiwillige Feuerwehr feiert 90-jähriges Jubiläum Frieda und das große Feuer: Welche dramatischen Geschehnisse sich 1933 in Wendelstein abspielten
Die freiwillige Ortswehr in Wendelstein begeht mit einem großem Fest ihr Gründungsjubiläum. Welch’ skurriles „Zwitter“-Dasein sie lange Zeit führte.
Aktualisiert: 31.08.2025, 15:30
Wendelstein - Wenn die Freiwillige Feuerwehr Wendelstein am kommenden Sonnabend, dem 6. September 2025, ihr 90-jähriges Gründungsjubiläum feiert, dann ist daran gleich mehrerlei höchst ungewöhnlich.