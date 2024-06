Kirchscheidungens Feuerwehr begeht am kommenden Wochenende ihr erstes „dreistelliges“ Jubiläum. Für uns der Anlass zu einem Gespräch mit einem bunt gemischten Mitglieder-Quintett.

Fünf von vielen in Sachen Feuerwehr engagierten Kirchscheidungern (v. l.): Sean Roberts, Martin Kalbitz (mit Hannes Alt), Laura Spangenberg, Dieter Rühlemann.

Kirchscheidungen - Im Lauchaer Ortsteil Kirchscheidungen steht am nächsten Samstag ein ganz besonderes Jubiläum ins Haus. Eingebettet in das alljährliche Heimatfest des Dorfes an der Unstrut wird das 100. Gründungsjubiläum der örtlichen Feuerwehr begangen.