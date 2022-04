Doch kein Ring für die „Ille“: Stadt Naumburg zieht Pläne zurück

Naumburg - Über den Lindenring oder unterm Dom entlang oder sogar wie früher über den Moritzberg? Drei Varianten wollte die Stadtverwaltung den Räten eigentlich zur Abstimmung stellen. Doch wie Tageblatt/MZ nun in Erfahrung bringen konnte, ist der Ausbau der Naumburger Straßen- zur Ringbahn in weite Ferne gerückt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fragte die Verwaltung dieser Tage die Räte um ein Stimmungsbild und erfuhr weitgehende Zurückhaltung. „Ja, das stimmt. Entgegen meiner Hoffnung gibt es weder in der Bevölkerung noch im Gemeinderat eine deutliche Mehrheit für eine Variante“, bestätigte am Dienstag nun Oberbürgermeister Armin Müller auf Anfrage. Dies hatte der OB im Vorfeld aber zur Bedingung für eine solche Großinvestition gemacht.