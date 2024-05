In Bröckau, unweit von Zeitz, gibt es jetzt im ehemaligen Gemeindeamt ein Museum. Der Feuerwehr- und Dorfverein hat monatelang dafür gesammelt. Was alles zusammengetragen wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bröckau/MZ. - Die Gemeinde Schnaudertal ist um eine Attraktion reicher. Denn im Ortsteil Bröckau wurde am Dienstagabend das neue Dorfmuseum eingeweiht. In monatelanger Arbeit hat der Feuerwehr- und Dorfverein die oberen Räumlichkeiten des ehemaligen Gemeindeamtes entkernt, gesäubert und mit gesammelten Exponaten zu einer liebevoll eingerichteten Ausstellung umgestaltet. „Ich freue mich sehr, dass die Räume wieder eine schöne Bestimmung bekommen haben“, so die ehemalige Bröckauer Bürgermeisterin Annerose Krüber. Auch ihre Tochter Dana Buchholz ist begeistert. „Jedes Dorf hat ja seine eigene Geschichte. Toll, wenn die für die nächsten Generationen erhalten bleibt“, sagt sie.