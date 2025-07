An der Kreuzung am Mauerstraße und Askanische Straße in Desau hat es am Donnerstagabend, 3. Juli, wieder einen schweren Unfall gegeben.

Zwei Verletzte bei Unfall am August-Bebel-Platz in Dessau - Mazda kracht gegen einen Ford

Zwei Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Dessau/MZ. - An der Kreuzung am Dessauer August-Bebel-Platz hat es am Donnerstagabend, 3. Juli, wieder einen schweren Unfall gegeben.

Ein 71-jähriger Mazda-Fahrer hatte gegen 18.50 Uhr die Mauerstraße in Richtung Willy-Lohmann-Straße befahren. Eine 47-jährige Ford-Fahrerin war auf der Askanischen Straße stadtauswärts in Richtung Brauereibrücke unterwegs. Im Kreuzungsbereich Askanische Straße und Willy-Lohmann-Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch den Aufprall wurden beide Autofahrer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden von etwa 11.000 Euro.