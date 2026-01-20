Inspiration für das Fest rund um das Ja-Wort bietet eine Messe am 28. Februar im Naumburger Autohaus Possögel. Worauf sie sich dabei besonders freut, erzählt die Expertin von Burgenland-Hochzeit.

Naumburg - Wer die kürzlich ausgestrahlten Hochzeitsfolgen der zweiten Staffel des Netflix-Formates „Love is blind: Germany“ verfolgt hat, konnte dort schon einiges an Inspiration zum Thema Hochzeit sammeln. In der beliebten Fernsehshow daten Singles blind, und wer sich verliebt, steht schon sechs Wochen später vor dem Altar, um sich das Ja-Wort zu geben. Wobei die gezeigten Märchenhochzeiten bei „Love is blind“ mit unendlich vielen Blumen und Kerzen auch nicht jedermanns Geschmack entsprechen. Manche heiraten vielleicht lieber schlichter, lockerer oder unkonventionell. Wie auch immer Paare sich ehelichen wollen, der große Tag will gut geplant sein.

Eine Hilfestellung bei der Organisation ist sicherlich die Hochzeitsmesse, die am 28. Februar von 10 bis 16 Uhr im Autohaus Possögel in Naumburg stattfindet. Das Autohaus ist auch Mitveranstalter der Messe, zusammen mit Burgenland-Hochzeit und dem Naumburger Tageblatt/MZ.

Fokus auf Ausstellenden aus der Region Burgenlandkreis

In einer Modenschau zwischen 13 und 14 Uhr werden an diesem Tag verschiedene Brautkleider präsentiert. Die Kleider kommen aus dem Naumburger Geschäft „Das Brautzimmer“ und von „Hochzeits- & Festbekleidung Rohland“, einem Familienunternehmen aus Leipzig. Die Messe will Interessierten die Gelegenheit bieten, sich zu informieren und in Ruhe Inspiration für Dekoration, Fotografie, Schmuck, Location und allem, was zu so einer Hochzeit dazugehört, zu sammeln. Für Verpflegung sorgen die Naumburger Unternehmen Café Curt und die Wein & Sekt Manufaktur, mit regionalem Wein und Leckereien. Nicht nur für das leibliche Wohl ist also gesorgt, auch eine Kinderbetreuung bei der Messe wird organisiert.

Schon vor der Corona-Pandemie gab es Pläne für eine Hochzeitsmesse im VW-Autohaus Possögel in Naumburg. (Foto: Torsten Biel)

Die über 20 Ausstellenden kommen fast alle aus der Region, und das sei auch das Besondere an dieser Hochzeitsmesse, findet Jana Loth, Inhaberin von Burgenland-Hochzeit und Mitveranstalterin. Das Ziel sei es, durch geringe Kosten auch Ausstellende anzuziehen, die das vielleicht nur nebenberuflich machen würden, oder Ein-Personen-Unternehmen seien. Diese würden sich die Beiträge auf den großen Messen in Halle oder Leipzig oft nicht leisten. „Der Fokus liegt auf den kleinen Dienstleistern, auf den besonderen, feinen, speziellen Angeboten.“

Damit dieses Konzept aufgehe und die Veranstaltung bezahlbar bliebe, müsse jeder seinen Beitrag leisten. Die Messe sei somit „von den Ausstellern, mit den Ausstellern, für alle.“ Besonders freue sich Loth darüber, wie viele Locations zusammenkommen würden. Das Gasthaus zur Henne hat sich angemeldet zusammen mit dem Halleschen Anger, die Wein & Sekt Manufaktur ist auch als Veranstaltungsort dabei, genauso wie die Festscheune Sieglitz, die Orangerie Großjena und die Zentralwerkstatt Pfännerhall.

Erste Pläne für Hochzeitsmesse schon vor Corona

Die Pläne für eine regionale Hochzeitsmesse im Autohaus Possögel hätte es schon einmal gegeben. Doch dann wäre die Coronapandemie dazwischengekommen, und sie konnte nie in Tat umgesetzt werden, erzählt Loth. Nun werden sie reaktiviert. „Ich habe mich riesig gefreut, dass überhaupt mal wieder etwas angeschubst wird, weil alleine schaffen wir das nicht mehr und haben nicht genügend Kapazitäten.“

Am meisten würde sie sich darauf freuen, altbekannte Gesichter wiederzusehen. Das sei in den Jahren seit der Pandemie selten der Fall gewesen. „Es ist schön, sich gemeinsam zu präsentieren und Erfahrungen auszutauschen.“ Auf so einer Messe würden die Ausstellenden ins Gespräch kommen und sehen, was andere dazugelernt hätten. „Ich mag, wenn man im Netzwerk zusammen arbeitet, da kommen viel mehr Ideen zustande und man kann viel kreativer arbeiten.“ Die Hochzeitsmesse sei ein erster Schritt auf dem Weg, den Netzwerkcharakter der Branche in der Region wieder nach vorne zu bringen.