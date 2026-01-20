Die vier großen Karnevalsvereine der Stadt bereiten gemeinsam mit der Stadtverwaltung den 27. Karnevalsumzug am 15. Februar in Dessau vor. Noch bis 31. Januar können sich Teilnehmer anmelden. Alle Infos zum Motto, zur Zugstrecke, zu den Anmeldungen und anderen Fragen auf einen Blick.

„Dessau helau“ und „Roßlau hinein“ - So laufen die Vorbereitungen für den 27. Karnevalsumzug in Dessau

Die vier großen Karnevalsvereine und die Stadt freuen sich schon auf den 27. Karnevalsumzug, der am 15. Februar durch Dessau Stadt ziehen wird.

Dessau-Rosslau/MZ. - „Dessau helau!“ und „Roßlau hinein!“ – die Karnevalisten der Stadt laufen langsam warm und freuen sich nicht nur, in den nächsten Wochen viele Gäste bei ihren Veranstaltungen begrüßen zu können. Sie fiebern besonders dem 15. Februar entgegen. Denn an dem Sonntag gibt es den 27. Karnevalsumzug durch Dessau. Und der stand diesmal im Mittelpunkt des monatlichen Pressegesprächs im Dessauer Rathaus. Anbei das Wichtigste zum Umzug im Überblick.