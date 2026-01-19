Brückenneubau an der L 230 Abriss der Gonna‑Brücke in Sangerhausen sorgt für monatelange Sperrungen: Welche Routen Autofahrer jetzt kennen müssen
Die marode Gonna‑Brücke an der Kupferhütte wird abgerissen und neu gebaut. Monatelange Vollsperrungen, Umleitungen und ein neuer Schleichweg stellen Autofahrer vor Herausforderungen.
Aktualisiert: 20.01.2026, 13:30
Sangerhausen/MZ. Die Hinweisschilder stehen bereits: Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) will demnächst damit beginnen, die marode Gonna-Brücke im Verlauf der Landesstraße 230 nahe der Kupferhütte abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Die Arbeiten sollen bis Ende November dauern.