Die marode Gonna‑Brücke an der Kupferhütte wird abgerissen und neu gebaut. Monatelange Vollsperrungen, Umleitungen und ein neuer Schleichweg stellen Autofahrer vor Herausforderungen.

Abriss der Gonna‑Brücke in Sangerhausen sorgt für monatelange Sperrungen: Welche Routen Autofahrer jetzt kennen müssen

Große Schilder an der Kupferhütte in Sangerhausen weisen bereits jetzt auf die Sperrung hin.

Sangerhausen/MZ. Die Hinweisschilder stehen bereits: Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) will demnächst damit beginnen, die marode Gonna-Brücke im Verlauf der Landesstraße 230 nahe der Kupferhütte abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Die Arbeiten sollen bis Ende November dauern.