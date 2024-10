An den maroden Landesstraßen 230, 231 und 232 im Sangerhäuser Raum soll kommendes Jahr gebaut werden. Eine lange Sperrung ist geplant. Oberbürgermeister Torsten Schweiger spricht von einer „enormen Belastung“ und hofft noch, eine bürgerfreundliche Lösung erreichen zu können.

Sanierungsarbeiten an Landesstraßen

Sangerhausen - Die Bewohner der nördlich und westlich von Sangerhausen gelegenen Ortsteile können sich freuen. Nach Jahren, in denen ihre Forderungen, die maroden Landesstraßen 231 und 232 zu sanieren, ungehört verhallten, soll an den beiden Straßen sowie an der L 230 im kommenden Jahr gebaut werden.