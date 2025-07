Seit Monaten lebt ein 69-Jähriger im Kornwestheimer Ring in Weißenfels ohne Strom und Warmwasser. Er ist der letzte Mieter in einem Haus voller aufgebrochener Türen.

Problemviertel in weissenfels

Ringsum die verbliebenen drei Wohnblöcke am Kornwestheimer Ring liegen nicht nur Müllsäcke, sondern auch ausgemusterte Elektrogeräte und Möbelstücke.

Weißenfels - Seit die drei anderen Wohnblöcke am Kornwestheimer Ring vor bald zwei Jahren abgerissen worden sind, kann Rainer Rudolph von seinem Balkon aus bis auf Schloss Neu-Augustusburg schauen. Doch an seiner Zweiraumwohnung mit Schlossblick hat der 69-Jährige schon einige Wochen keine Freude mehr. Und wer den Blick in den Innenhof der drei verbliebenen Wohnblöcke richtet, der sieht sofort warum. Ein Abgrund tut sich auf. Neben verlassenen Autowracks lagern Unmengen von Müll.