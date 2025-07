Individuelle Arbeitszeiten: Was die Ergotherapie-Praxis von Gitte Hönig in Köthen noch so familienfreundlich macht

Köthen/MZ. - Als Gitte Hönig ihre Praxis eröffnet, ist sie alleine. Sie mietet sich Räume in der Kurzen Straße in Köthen – und fängt an zu arbeiten. „Ich kann gut mit Menschen, das weiß ich.“ Was die Ergotherapeutin auch weiß: „Ich wollte mich schon immer selbstständig machen.“ Also tut sie es.