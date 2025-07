Schraplau/Berlin/MZ. - Der Höchstspannungsnetzbetreiber 50Hertz hat die letzte Planungshürde für den Bau der „Netzanbindung Südharz“ genommen. Wie das in Berlin ansässige Unternehmen am Freitag mitteilte, hat die Bundesnetzagentur nun den Planfeststellungsbeschluss für den nördlichen Part der Trasse zwischen einem noch zu bauenden Umspannwerk an der A38-Abfahrt Querfurt und Wolkramshausen am Südrand des Harzes genehmigt. Von dort aus soll die 380-Kilovolt-Leitung künftig in die Nähe von Erfurt führen.

