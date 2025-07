Personalwechsel in Weißenfels Das ist der neue Chef des Treffs „Brücke“ in Weißenfels

Nick Töpfer aus Leipzig leitet die Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtung „Brücke“ in der Weißenfelser Neustadt. Was er in dem Treff vor hat und was der langjährige bisherige Chef nun tut.