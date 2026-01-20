Karoline Herfurth hielt Laudatio „Max schaut hin, wo andere lieber wegsehen“ - Politaktivist aus dem Saalekreis in Berlin geehrt

Es ist die fünfte Auszeichnung, die der 17-Jährige für sein politisches Engagement erhält: Max Schneller, besser bekannt als „maximal.demokratisch“, wurde mit dem „GermanDream Award“ geehrt. Karoline Herfurth hielt die Laudatio. Der MZ verriet Schneller, wie es nach einem turbulenten Jahr nun für ihn weitergeht.