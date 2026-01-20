In Roßlau müsste einiges angepackt werden. Doch die Haushaltslage der Doppelstadt ist weiter angespannt. Die MZ hat bei der Ortschaftsspitze nachgefragt, wo sie besonderen Handlungsbedarf sieht.

„Erwarten, dass in diesem Jahr was gemacht wird“ - Was sich die Ortschaftsspitze für Roßlau wünscht

Parkfläche in der Nähe vom Bahnhof Roßlau: Aufgrund von Löchern und Matsch eine Zumutung für die, die auf Parkplätze angewiesen sind.

Dessau-Roßlau/MZ. - 2026 ist noch jung und bietet in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten viele Möglichkeiten, Dinge anzupacken und zu verändern. Die MZ hat Roßlaus Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (AfD) und seine Stellvertreterin Christa Müller (CDU) gefragt, was sie sich im laufenden Jahr für den größten Stadtteil Dessau-Roßlaus wünschen.