Die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises Wema laden im Januar zu zwei Informationsveranstaltungen ein. In Staßfurt und Aschersleben können sich Schülerinnen und Schüler sowie Eltern über Schulformen, Abschlüsse und Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Am Freitag, 23. Januar, findet in Staßfurt die „Nacht der BbS Wema“ statt. Besucherinnen und Besucher können sich dort zwischen 15 und 19 Uhr am Standort Salzwerkstraße 6 über das Bildungsangebot informieren. Vorgestellt werden an diesem Abend die Fachoberschule sowie das Berufliche Gymnasium.

Ausbildermeile in Aschersleben

Eine Woche später, am 29. Januar, lädt der Ascherslebener Standort an der Magdeburger Straße zum Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung findet von 15 bis 17 Uhr statt. Vorgestellt werden dort die Berufsfachschule Wirtschaft oder Technik, die Berufsfachschule Sozialassistenz, die Berufsfachschule Pflegehilfe sowie die Fachschule Sozialwesen mit der Erzieherausbildung. Ergänzt wird das Angebot durch eine Ausbildermeile, auf der regionale Betriebe ihre Ausbildungsmöglichkeiten präsentieren.