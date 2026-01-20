Der Eisleber Stadtrat hat im vergangenen Jahr die Standgebühren für die Händler auf dem Wochenmarkt gesenkt. Wie fällt die erste Bilanz aus?

Roswitha Einecke aus Kelbra steht seit 22 Jahren auf dem Eisleber Wochenmarkt und bietet Obst und Gemüse sowie frische Eier an.

Eisleben/MZ. - Wie steht es um den Eisleber Wochenmarkt? Anfang vergangenen Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, die Standgebühren für die Händler und Gewerbetreibenden zu senken, um wieder mehr Anbieter auf den Wochenmarkt zu locken. Die MZ hat bei der Stadt nachgefragt, wie die Bilanz nach dem ersten Jahr ausfällt.