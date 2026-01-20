Thomas Garding und Benjamin Gerth bilden seit 2013 das Trommlerduo Red Attack. Wie es dazu kam und welches das zweite musikalische Standbein ist.

Thomas Garding (links) und Benjamin Gerth bilden das Trommlerduo Red Attack und sind vielen wohl eher in den Anzügen im Hintergrund bekannt. Thomas Garding führt vor, wie selbst mit Badelatschen und Kunststoffrohren Musik erzeugt werden kann.

Weißenfels/MZ. - Wer Veranstaltungen im Burgenlandkreis besucht, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal das Trommlerduo Red Attack gesehen und gehört, gibt es doch kaum ein hiesiges Volksfest, auf dem sie noch nicht aufgetreten sind. Seit 2013 bilden Thomas Garding, der ursprünglich aus Zeitz kommt und seit einigen Jahren in Weißenfels wohnt, und Benjamin Gerth aus Hohenkirchen im Schnaudertal die Musikformation. Kennengelernt haben sie sich bereits rund fünf Jahre zuvor.