Karoline Herfurth hielt Laudatio „Max schaut hin, wo andere lieber wegsehen“ - Politaktivist aus dem Saalekreis in Berlin geehrt
Es ist die fünfte Auszeichnung, die der 17-Jährige für sein politisches Engagement erhält: Max Schneller, besser bekannt als „maximal.demokratisch“, wurde mit dem „GermanDream Award“ geehrt. Karoline Herfurth hielt die Laudatio. Der MZ verriet Schneller, wie es nach einem turbulenten Jahr nun für ihn weitergeht.
Aktualisiert: 20.01.2026, 14:00
Bad Dürrenberg/Berlin/MZ. - Der durch seine Widerrede gegen die montäglich in der Solestadt demonstrierende Gruppe „Bad Dürrenberg steht auf“ bekannt gewordene Max Schneller hat Anfang der Woche den „GermanDream Award“ in Berlin erhalten. Die Auszeichnung würdigt laut Veranstalter Menschen, „die im öffentlichen Raum und persönlichen Umfeld Verantwortung übernehmen und anderen Mut machen“.