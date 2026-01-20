weather heiter
  4. Hohe Mieten: Warum Halle eine Ausnahme unter den Großstädten ist

Mietbelastung auf dem Wohnungsmarkt Was die Entwicklung der Mieten in Halle von anderen Großstädten unterscheidet

Eine neue Studie hat die Mietbelastung in Landkreisen und Städten bundesweit miteinander verglichen. Das Ergebnis zeigt: Halle ist in Deutschland eine Ausnahmeerscheinung. Warum die Mietbelastung hier anders verläuft und welche Faktoren dazu beitragen.

Von Isabell Sparfeld Aktualisiert: 20.01.2026, 15:39
In einer Zeit, in der die Mietpreise in vielen deutschen Städten steigen, bleibt Halle eine bemerkenswerte Ausnahme.  (Symbolfoto: imago/Christian Ohde)

Halle (Saale)/MZ. - Während in den vergangenen Jahren Lebensmittel, Kleidung und ÖPNV teurer geworden sind, blieb in Halle zumindest ein Aspekt im Alltag relativ konstant: die Miete, also der Anteil des Einkommens, der monatlich für die Wohnung fällig wird. Das hat eine neue Studie des Verlags „DataPulse Research“ ergeben. Demzufolge ist Halle sogar eine Ausnahmeerscheinung im bundesweiten Vergleich. Doch was macht die Stadt so besonders?