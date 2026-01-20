Eine neue Studie hat die Mietbelastung in Landkreisen und Städten bundesweit miteinander verglichen. Das Ergebnis zeigt: Halle ist in Deutschland eine Ausnahmeerscheinung. Warum die Mietbelastung hier anders verläuft und welche Faktoren dazu beitragen.

Was die Entwicklung der Mieten in Halle von anderen Großstädten unterscheidet

In einer Zeit, in der die Mietpreise in vielen deutschen Städten steigen, bleibt Halle eine bemerkenswerte Ausnahme.

Halle (Saale)/MZ. - Während in den vergangenen Jahren Lebensmittel, Kleidung und ÖPNV teurer geworden sind, blieb in Halle zumindest ein Aspekt im Alltag relativ konstant: die Miete, also der Anteil des Einkommens, der monatlich für die Wohnung fällig wird. Das hat eine neue Studie des Verlags „DataPulse Research“ ergeben. Demzufolge ist Halle sogar eine Ausnahmeerscheinung im bundesweiten Vergleich. Doch was macht die Stadt so besonders?