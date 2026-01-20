Im Stadtgebiet von Eckartsberga soll eine der größten Photovoltaikanlagen im Finnebereich entstehen. Doch genau die Dimension sorgt für Klärungsbedarf – ein wichtiger Beschluss steht nocht aus.

Seena. - Nicht nur in der Gemeinde Kaiserpfalz soll bei Wendelstein eine riesige Photovoltaikanlage entstehen (wir berichteten), auch östlich von Seena im Gemeindegebiet von Eckartsberga ist eine solche geplant. Ebenfalls rund 115 Hektar groß, und wiederum soll dafür Landwirtschaftsfläche hergegeben werden. Doch hier wie dort ist der politische Wille da, die Projekte umzusetzen.