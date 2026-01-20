Berliner angeklagt Prozess wegen Vergewaltigung: Wenn aus einem Date ein Albtraum wird
Sie sei auf der Suche nach einer Beziehung gewesen, sagt eine junge Merseburgerin. Über eine Datingplattform lernt sie einen Berliner kennen. Was beim ersten Treffen geschah, verhandelt nun das Landgericht in Halle. Vorwurf: Vergewaltigung
20.01.2026, 18:36
Halle/MZ. - „Es hat sich angefühlt wie Stunden, aber es waren vielleicht nur vier, fünf Minuten“, schildert eine junge Merseburgerin am Dienstag vor dem Landgericht Halle einen Moment, der ihr Leben veränderte. Die Kammer verhandelt gegen einen 24-jährigen Berliner, der die heute 23-Jährige im Oktober 2022 in ihrer Wohnung vergewaltigt haben soll.