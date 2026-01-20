Sie sei auf der Suche nach einer Beziehung gewesen, sagt eine junge Merseburgerin. Über eine Datingplattform lernt sie einen Berliner kennen. Was beim ersten Treffen geschah, verhandelt nun das Landgericht in Halle. Vorwurf: Vergewaltigung

Prozess wegen Vergewaltigung: Wenn aus einem Date ein Albtraum wird

Am Landgericht Halle muss sich ein 24-Jähriger verantworten: Er soll eine junge Mutter aus Merseburg in ihrer Wohnung vergewaltigt haben.

Halle/MZ. - „Es hat sich angefühlt wie Stunden, aber es waren vielleicht nur vier, fünf Minuten“, schildert eine junge Merseburgerin am Dienstag vor dem Landgericht Halle einen Moment, der ihr Leben veränderte. Die Kammer verhandelt gegen einen 24-jährigen Berliner, der die heute 23-Jährige im Oktober 2022 in ihrer Wohnung vergewaltigt haben soll.