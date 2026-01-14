Vor dem Landgericht in Halle wurde am Mittwoch ein Prozess wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung in zwei Fällen eröffnet. Der Angeklagte soll im Oktober 2022 eine Frau, die er im Internet kennenlernte, in Merseburg zwei Mal vergewaltigt haben. Äußern wollte er sich zu der Tat nicht - vorerst.

Über Dating-App kennengelernt: 24-Jähriger aus Berlin soll Frau in Merseburg vergewaltigt haben

Merseburg/Halle/MZ. - Mit einer Akte in den Händen schützt der Angeklagte sein Gesicht vor den Kameralinsen der anwesenden Medienvertreter, während er Raum 96 des Landgerichts in Halle betritt. Dort wurde am Mittwochmorgen der Prozess gegen den 24-jährigen Berliner eröffnet, der sich wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung in zwei Fällen verantworten muss. Er soll mit einer Merseburgerin gegen ihren Willen im Oktober 2022 Geschlechtsverkehr gehabt haben.