Eine neue Studie hat die Mietbelastung in Landkreise und Städten bundesweit miteinander verglichen. Das Ergebnis zeigt: Halle ist in Deutschland eine Ausnahmeerscheinung. Welche Gründe dahinter stecken.

Was die Entwicklung der Mieten in Halle von anderen Großstädten unterscheidet

Eine neue Studie hat die Mietbelastung in Städten und Landkreisen miteinander verglichen.

Halle (Saale)/MZ. - Während in den vergangenen Jahren Lebensmittel, Kleidung und ÖPNV teurer geworden sind, blieb in Halle zumindest ein Aspekt im Alltag relativ konstant: die Mietbelastung, also der Anteil des Einkommens, der monatlich für die Wohnung fällig wird. Das hat eine neue Studie des Verlags „DataPulse Research“ ergeben. Demzufolge ist Halle sogar eine Ausnahmeerscheinung im bundesweiten Vergleich.